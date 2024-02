EMPOLI-FIORE, Finisce 1-1. Niang riacciuffa Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 1-1 tra Empoli e Fiorentina nella partita valida per la 25esima giornata di Serie A. Alla rete di Beltran alla mezzora, nel secondo tempo ha risposto Niang su rigore, abile a mettere in rete dagli undici metri dopo il fallo ingenuo di Faraoni su Cancellieri.

La Fiorentina non riesce a portare a casa i tre punti per un'ingenuità del terzino destro e per una dormita sul primo calcio d'angolo a favore dal quale è partito il contropiede di Cancellieri, ma in generale i viola sono andati pochissime volte al tiro in particolare nel secondo tempo con Caprile quasi mai impensierito dai giocatori quest'oggi in maglia bianca. La buona notizia è che la classifica della Fiorentina si muove, quella brutta è che la squadra di Italiano è tutt'altro che guarita e ora arriva un calendario proibitivo.