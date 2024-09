EMP-FIO 0-0, Vince la noia: nessun tiro in porta in 90'

Fonte: dal Castellani Computer Gross Arena - A. Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Empoli-Fiorentina è un modesto sonnifero per la domenica pomeriggio: finisce a reti bianche ed era inevitabile, visto che Vasquez da una parte e De Gea dall'altra non hanno mai compiuto un intervento degno di nota. Trionfano la noia e le due fasi difensive, quasi perfette a fronte di attacchi inesistenti. Nel primo tempo i viola fanno qualcosa in più e forse anche nella ripresa, ma al di là di un paio di fiammate di Kean e un colpo di testa di Colpani fuori c'è poco da segnalare; dall'altra parte un lampo di Colombo, un altro assolo a inizio ripresa di un ottimo Anjorin (nessuno dei due riesce a centrare però la porta) poi il nulla, o quasi.

Nel finale i cambi allentano se possibile i ritmi di una gara che in pratica non si è giocata. Tra i viola si salva la coppia centrale formata da Comuzzo e Ranieri, insieme a De Gea (senza voto), male tutto il resto; l'Empoli invece si dimostra squadra diabolica: dopo aver fermato la Juventus sullo stesso campo col medesimo risultato, D'Aversa incarta la merenda anche a Palladino, massima resa col minimo rischio e un Ismajli in versione muraglia.