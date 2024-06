E.PIEROZZI, Tris di club sul terzino: in B c'è la Reggiana

© foto di Cesena FC

Non solo Niccolò Pierozzi. Il mercato estivo in queste ore si sta muovendo anche per sul conto del fratello gemello del terzino, Edoardo, ancora di proprietà della Fiorentina e nella scorsa stagione in prestito al Cesena (con cui ha realizzato il decisivo gol-promozione nella sfida del Manuzzi contro il Pescara). La buona annata del difensore classe 2001 in Romagna non è passata inosservata, al punto tale che - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - su di Edorardo Pierozzi hanno già preso informazioni tre squadre: in B, infatti, ci sta pensando la Reggiana mentre in C hanno sondato il terreno sul giocatore fiorentino sia il Padova che il Vincenza.

Nei prossimi giorni è previsto un faccia a faccia tra l'entourage del giocatore (che ovviamente cura anche gli interessi di Niccolò) e la Fiorentina.