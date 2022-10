DURANTE A RFV, Dodô? Non cambio idea. Cabral...

Durante Sabatino, noto intermediario, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it per parlare di Cabral, Dodô e non solo. Queste le sue parole: "Oggi purtroppo i direttori sportivi, per colpa dei presidenti, alcuni dovrebbero stare zitti quando si parla di tecnica, non danno più consigli tecnici. Guardi bastare cosa ha fatto Giuntoli a Napoli dopo che è stato lasciato libero di lavorare e di prendere le decisioni".

Su Cabral?

"Tecnicamente Cabral non è un brasiliano in senso metaforico, ma è un giocatore che da tutto in campo e che non ha paura di nessuno. Giocare poco potrebbe condizionarlo. Ma per come gioca la Fiorentina la scelta ricade sempre su uno tra Jovic e Cabral, almeno che Italiano non decida di utilizzarli entrambi".

Jovic e Cabral insieme?

"Jovic e Cabral potrebbero convivere tranquillamente, ma giocando con un 4-3-3 risulterebbe difficile vederli insieme".

Cosa ne pensa di Vera, centrocampista del Corinthians, in ottica Fiorentina?

"Per giocatori come lui la velocità conta relativamente. Credo che non sia un giocatore che nel 4-3-3 possa fare la differenza, come Amrabat. In questo modulo, chi gioca regista deve essere Pirlo. Un esempio potrebbe essere Torreira, che anche se non è Pirlo, tecnicamente è forte".

Su Dodô?

"Non cambio idea su di lui. Ha qualità tecnica, ma quando si subisce un infortunio, prima di tornare al top, ci vuole tempo. Il Dodô visto nelle prime gare, è lui il vero Dodô".

La sua opinione sull'ex Pedro?

"Sarà il centravanti titolare del Brasile al Mondiale. Per vari motivi alla Fiorentina non è stato aspettato. Purtroppo in Italia siamo convinti che siamo il campionato di 15 anni fa. I giocatori di oggi sono un po' viziati. Grazie al lavoro fatto dai giocatori dei tempi passati, i calciatori di adesso guadagnano tre volte di più rispetto, e hanno pure il coraggio di criticare".