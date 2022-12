DUNCAN, Razzismo? È difficile ma va combattuto

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato in uno speciale sul razzismo realizzato da Rai Gulp. Queste le sue parole: "Il mio sogno da bambino era quello di arrivare in un campionato affascinante come la Serie A divertendomi come facevo per strada con i miei amici. Questo mi permette di incontrare persone nuove, di culture diverse che mi insegnano tante cose. Uno come me pensa spessa al razzismo. La lotta al razzismo per me ha un grande significato: bisogna combattere la discriminazione, anche se è difficile perché nel 2022 siamo ancora qui a parlarne. Cerco sempre di non ascoltare quello che mi dicono da fuori, è una decisione che ho preso da calciatore, devo pensare solo a quello che faccio in campo. Poi se ne parla a fine partita, sennò continuo ad andare avanti per la mia strada".

Il centrocampista viola ha poi consegnato la maglia con la scritta "Keep racism Out" a William Alejandro Padilla Mendoza, giocatore della Fiorentina Primavera.