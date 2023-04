DUNCAN, Desaparecido nel ciclo di vittorie. Il futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Da quando la Fiorentina si è trasformata in un rullo compressore, vincendo le ultime 10 partite, Alfred Duncan è sparito dai radar. Il centrocampista ghanese, che in precedenza aveva giocato diverse partite anche partendo da titolare, è sceso in campo solo due volte per un totale di 11 minuti. Evidentemente Italiano ha trovato un equilibrio che non lo vede coinvolto, nonostante il suo piede mancino e le sue caratteristiche potrebbero trasformarlo senza patemi nell'alter ego di Mandragora. È altrettanto evidente che per il tecnico viola non sia una prima scelta, né una seconda e che dunque, col contratto in scadenza nel 2024, la prossima estate è quella da cerchiare in rosso per dirsi addio.

La Fiorentina lo ha pagato 16 milioni a gennaio del 2020, poche settimane prima dell'inizio della pandemia del Covid. Un investimento che il centrocampista non ha mai onorato fino in fondo, tanto che adesso la sua valutazione è scesa a circa 5 milioni di euro. In estate sicuramente ci saranno tanti club interessati e la Fiorentina si potrà anche permettere di non fare minusvalenza visti gli anni trascorsi e l'ammortamento. Peccato però che la sua esperienza in viola non abbia confermato le aspettative di quando arrivò dal Sassuolo. La continuità non è stata il suo forte, in viola. Il destino tra pochi mesi, è comunque quello di salutarsi con una vigorosa stretta di mano e un piccolo pacco di milioni da incassare.