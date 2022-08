DRAGO, Tutti i dettagli dell'affare con lo Spezia

Bartlomiej Dragowski è il nuovo portiere dello Spezia. Anzi no. Forse sì. Insomma? Sì, la firma finalmente è arrivata, ma che fatica! L’accelerata giunge ieri l’altro. Un pranzo nella sede del club ligure, le visite mediche, una cena in zona, eppure qualcosa non va liscio, c’è di mezzo una mensilità, che una delle due società, la Fiorentina che cede il calciatore e lo Spezia che lo accoglie, si deve accollare. E così, con mezza maglietta già indossata e l’altra metà no, quando tutto sta per naufragare, il lieto fine (pagano i toscani quello stipendio da 67mila euro), con conseguente contratto triennale. Il prezzo è importante: 2 milioni di euro per il trasferimento più 1,75 milioni di bonus e il 50% sulla futura vendita, a 9 milioni, se i Platek cederanno Dragowski prima che raggiunga il necessario numero di presenze. Il numero 69, che punta al Mondiale con la maglia della sua nazionale (così come i compagni di squadra Reca e Kiwior), percepirà 850mila euro a stagione e ha nel mirino l’Empoli. Gotti potrebbe già schierarlo domenica nel primo passo del campionato al Picco.