DRAGO, Finalmente titolare: alti e pochi bassi

Bartlomiej Dragowski si è presto la porta della Fiorentina. Dopo due anni e mezzo in panchina (riserva di Tatarusanu, Sportiello ed infine Lafont), il giovane polacco ha fatto vedere tutto il suo valore nei sei mesi in prestito all'Empoli. Le sue straordinarie parate tuttavia, non hanno impedito la retrocessione dei toscani, ma hanno permesso al "Donnarumma di Polonia" (soprannome coniato prima del suo arrivo a Firenze) di prendersi una maglia da titolare alla Fiorentina.

I primi mesi da titolare di Dragowski sono stati decisamente positivi. C'è stato qualche errorino che ha fatto un po' arrabbiare i tifosi sugli spalti del Franchi, ma "Drago" ha spesso strappato applausi con parate dall'altissimo coefficiente di difficoltà. Il portierino viola paga il pessimo momento della squadra gigliata: la Fiorentina ha incassato ben 28 reti in campionato, peggio hanno fatto solo Bologna, Sassuolo, Lecce, Brescia e Genoa. Le colpe non sono certo dell'estremo difensore viola, che con le sue parate ha evitato alla squadra di incassare ancora più reti.

Dragowski ha finalmente trovato la continuità che gli serviva per fare il definitivo passo in avanti. Dopo due anni e mezzo in panchina, il polacco sta finalmente facendo vedere di che pasta è fatto. Quando le cose andranno meglio anche per la Fiorentina, sicuramente ci saranno anche meno incertezze da parte sua.