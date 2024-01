DRAGO A RFV, La punta perfetta per la Viola è Muriel

NOTIZIE DI FV LISTE UEFA E SERIE A: COSA CAMBIA A GENNAIO PER LA FIORENTINA Il calciomercato non è fatto solo di acquisti e cessioni, prestiti od opzioni, ma anche di strategie in base alle possibilità e alle necessità dei vari club. Così, da ormai quasi 10 anni in Serie A bisogna star dietro anche alla ben nota... Il calciomercato non è fatto solo di acquisti e cessioni, prestiti od opzioni, ma anche di strategie in base alle possibilità e alle necessità dei vari club. Così, da ormai quasi 10 anni in Serie A bisogna star dietro anche alla ben nota... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi