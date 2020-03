DOTT. PENGUE, I ragazzi erano sintomatici. Ora...

Il responsabile sanitario della Fiorentina Luca Pengue ha parlato ai microfoni ufficiali del club per fare un punto sul momento di casa Fiorentina: "È un momento piuttosto delicato per tutto il paese: ognuno è coinvolto nella lotta a questo virus. La Fiorentina si è attivata in maniera incredibile da subito, facendo diverse sedute di educazione igienica come prescritto dal Ministero. Abbiamo informato tutti in merito ai comportamenti da tenere nelle varie situazioni. Mi preme sottolineare come la Fiorentina si sia messa completamente a disposizione nel momento in cui ho lanciato l'allarme: la dirigenza si è messa subito al servizio di tutti i dipendenti per fare le cose nel modo migliore possibile. Siamo stati i primi a sospendere tutte le attività, allenamenti e quant'altro. Abbiamo chiuso immediatamente il centro sportivo sanificandolo e mandando a casa tutti i ragazzi. Abbiamo badato alla cosa più importante: la salute di tutti".

I calciatori positivi al Covid-19?

"Mi preme sottolineare che i ragazzi sottoposti a tampone erano tutti sintomatici da più giorni. L'indicazione al test era chiara già da qualche giorno, adesso ringraziando dio stanno decisamente meglio. Si trovano tutti in isolamento domiciliare e hanno tutti contatto con me per monitorare lo stato di salute. Abbiamo messo in atto tutte le misure previste per valutare la sintomatologia".

Un messaggio da mandare?

"La Famiglia Viola non trovo parole per descrivere come si è unita in questo momento di difficoltà che riguarda tutto il Paese. Siamo continuamente in contatto, è come essere tutti insieme anche se ognuno è a casa propria. Sono sicuro che con questo spirito di coesione la vittoria sul virus sarà scontata. Nessuno di noi si sente solo e questo ci dà lo spirito per affrontare questi momenti di difficoltà al meglio. E quando finirà saremo ancora più forti di prima".