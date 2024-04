DONATELLI A RFV, Vi racconto gli inizi di Mandragora

FirenzeViola.it

Marcello Donatelli è stato uno dei primi allenatori di Rolando Mandragora, nelle giovanili del Genoa, negli Allievi nazionali, e poi al Pescara, dove era il secondo di Oddo. Intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola amore mio" ha così parlato del giocatore viola: "L'incontro con fu casuale ma fu un colpo di fulmine in uno degli ultimi provini che facemmo al Genoa e in genere alla fine arrivano solo seconde o terze scelte. Lui aveva 13 anni e in mezzo al campo vedeva invece giocate che nessuno vedeva e voleva sempre la palla dai compagni e dissi subito 'questo sa giocare a calcio'. Non aveva ancora il tiro che ha ora, quello lo ha migliorato grazie alla sua voglia di migliorarsi appunto e allenarsi. Per me è sempre una bella emozione vederlo giocare".

Il ruolo? "Da ragazzino con me giocava mezzala a sinistra mentre ora è più un costruttore di gioco che un incursore ma lui ha saputo adattarsi in più ruoli. Per me la sua confort zone è il regista o uno dei due mediani. Lui è un leader che sa farsi ben volere ed è prodigo di consigli con tutti. Ma già in quel famoso provino pur non conoscendo nessuno chiamava tutti per nome e si faceva passare la palla. In questo momento lui anche come uomo è il top. Merita anche una chiamata in nazionale, pur in uno stage".

Carriera diversa? "Ha avuto un infortunio al piede a Pescara che lo ha tenuto fermo un anno e mezzo e in quel momento alla Juventus avrebbe potuto ritagliarsi più spazio ma poi è stato bravo a ripartire e fare comunque una carriera importante".

Chi vede con Mandragora? "La coppia con Bonaventura non mi è dispiaciuta, sono entrambi intelligenti e con caratteristiche diverse. Con Duncan sono tutti e due mancini in realtà"

