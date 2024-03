DODÒ, Viola una seconda pelle: sono contento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella zona mista di Fiorentina-Maccabi Haifa ha parlato Dodò, tornato a giocare con la prima squadra dopo la rottura del legamento crociato: “È un’emozione molto grande. Mi sono mancati tanto i tifosi. Questa squadra per me è una seconda famiglia. Sono contento di stare con queste grandi persone, quando sono entrato ho ringraziato tutti perché in questi cinque mesi sono stati sempre al mio fianco. Voglio ringraziare tutti”.

Com’è tornare in campo dopo un infortunio del genere?

“Sapevo che una partita così è diversa dagli allenamenti, ma io voglio tornare a fare quello che ho sempre fatto”.

Ora siete ai quarti.

“Abbiamo una mentalità diversa, abbiamo imparato dagli errori fatti l’anno scorso”.

Ora c’è la partita contro l’Atalanta.

“Vogliamo fare una grande prestazione: la squadra ha la testa giusta”.