DODO, Sono carico: sogno la finale per i tifosi. Il mio ko...

Fonte: dal nostro inviato a Budapest - Pietro Lazzerini

Alla vigilia della sfida di Uefa Europa Conference League tra il Maccabi Haifa e la Fiorentina, dalla sala stampa della Boszik Arena ha preso la parola anche il terzino destro della squadra viola Dodo, che ha così parlato in vista del match di domani: "Ho molta voglia di rientrare, il mister parla sempre con me. Certo, non posso andare ancora molto forte... ma sono già molto carico e per me è importante essere già qui, con la squadra ad allenarmi".

Sull'ambiente che troveranno domani allo stadio e sulla guerra tra Israele e Palestina: "E' una partita difficile, come tutte quelle europee: io ci ho già giocato contro il Maccabi Haifa tre anni fa e so quanto sono validi. Dobbiamo spingere forte per passare il turno. Se saremo attenti, faremo una grande partita".

Sul momento di Kayode: "Kayode è un ragazzo fenomenale: mi ricordo quando è arrivato il primo giorno ad allenarsi con noi. Sono molto contento per lui, è un ragazzo sorridente e ha fatto una crescita grandissima. Ha la fiducia di tutti, del tecnico e di tutto lo staff".

Sulla voglia che c'è di cancellare la finale di Praga: "La ferita è ancora aperta, è rimasta: ci siamo allenati tantissimo per quella partita. Noi ora stiamo lavorando tanto per tornare in finale e speriamo che vada diversamente, per dare una gioia ai tifosi".

Sul suo infortunio e i momenti passati: "E' sempre stato difficile stare lontano dalla squadra in questi giorni ma devo ringraziare la mia famiglia e i miei compagni di squadra. Quando ho ripreso ad allenarmi sul campo ero già felice ma adesso sono felicissimo perché so che posso dare il massimo per la squadra".

Su quando si rivedrà il suo sorriso: "Spero di farlo rivedere presto, non vedo l'ora di tornare a giocare con continuità. Il mio ringraziamento va a tutto lo staff medico e alla socità".