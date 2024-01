DODO, Quattro giorni per tornare con la mia gente

Il terzino della Fiorentina, Dodo, ha pubblicato una Instagram Story annunciando, tra le righe, il suo imminente ritorno. Resta da capire se legato a una convocazione allargata per fare gruppo contro l'Udinese, o se addirittura per riassaggiare il campo: "Quattro giorni per ritornare con la mia gente, mi mancate tantissimo, questa foto mi rappresenta molto, ho lavorato duro per tornare al meglio, per stare vicino a tutti, andiamo".

Di seguito il post originale del brasiliano: