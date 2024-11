DODO, Ottavo viola a vestire verdeoro: i predecessori

Fonte: A cura di: Jacopo Mannina

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una notizia che in pochi si aspettavano: dopo l'esclusione dalla lista dei preconvocati, Dodô è stato finalmente chiamato dalla nazionale maggiore verdeoro. Il terzino viola, tuttavia, non è l'unico giocatore della storia della Fiorentina ad essere stato convocato dalla selezione sudamericana pentacampione del mondo. Prima di lui, infatti, ben sette giocatori viola hanno lasciato temporaneamente la maglia con il giglio sul petto per indossare quella brasiliana.

Il primo, e forse uno dei più rappresentativi in patria, fu Sócrates, convocato dalla selezione brasiliana nel 1985. Poco dopo, nel biennio 1989-1990, fu il turno di Dunga, altro nome iconico per i tifosi viola.

Arrivando agli anni '90, oltre alla convocazione di Márcio Santos nel 1995, tutti i tifosi ricordano Edmundo, che nel 1998 non solo rispose alla chiamata della nazionale, ma fece parlare di sé per il celebre episodio del viaggio in Sudamerica durante il Carnevale, il 7 febbraio 1999.

Dopo il fallimento della Fiorentina e la sua risalita, tornarono anche i brasiliani da nazionale. Felipe Melo fu convocato dell'era Della Valle nel 2009, seguito da Neto, che indossò i guanti della Seleção dal 2011 al 2015.

Sette precedenti: alcuni hanno lasciato il segno, altri meno. Dodô, quindi, si unisce a una buona compagnia e proverà a scrivere anche lui la sua storia in verdeoro.