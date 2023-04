DODO', Capelli viola un'idea di Cabral. Siamo felici

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Al termine del pokerissimo viola, Dodò, autore del suo primo gol in Serie A, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Per quanto riguarda i capelli li ho fatti ieri ed è stata un'idea di Cabral. Siamo molto felici del lavoro che stiamo facendo."

Sul gol: "Mi mancava tanto, l'ultima volta che ho segnato ero allo Shaktar. Questa vittoria di oggi rappresenta tanto per me e per la squadra".

Sul rapporto con Italiano: "Parliamo sempre, mi stimola per dare sempre il massimo. Quando sono arrivato qui, venivo da molti mesi di inattività ma lui ha sempre creduto in me".

Sui tifosi: "I tifosi sono fantastici, ci seguono ovunque. Grazie a loro potremmo toglierci grosse soddisfazioni".

Sulla possibilità di alzare un trofeo: "Si, ci crediamo fortemente".

Sul look: "Sicuramente me lo tengo".