DODO, Al mio primo gol un balletto per i tifosi. Ora...

© foto di Federico De Luca

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina nell'ambito della rubrica "Viola Star", il terzino viola Dodo si è raccontato a cuore aperto iniziando da quella che è stata fin qui la sua carriera da calciatore: "Sono molto contento di quello che sono riuscito fin qui a fare nella mia vita. E lo sono in particolar modo per la mia famiglia. Sono diventato padre molto giovane e tutto questo mi ha dato una grande motivazione per giocare a calcio. Se ho pensato mai di restare sempre in Brasile? No, fin da quando a 14 anni sono andato a giocare in una Primavera di una squadra di Serie A brasiliana mi ero promesso che nel giro di pochi anni sarei finito a giocare in Europa per disputare la Champions".

Il brasiliano prosegue: "I tifosi della Fiorentina sono molto caldi, sono diversi rispetto a quelli che ho conosciuto in Ucraina: trovo molto similitudini con le tifoserie brasiliane e mi danno tanta carica, anche su Instagram. Mi danno forza per giocare bene. Non vedo l'ora di fare gol: farò un balletto per tutti i tifosi. I miei inizi alla Fiorentina? Non è stato facile: sono stato sette mesi fermo e quando giocavo non avevo continuità di rendimento. Poi mi sono pure fatto male. Un augurio alla Fiorentina? Spero di fare sempre grandi prestazioni da qui a fine stagione".