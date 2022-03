DISTEFANO, Che grande gioia il primo contratto

Un grande giorno per l'attaccante viola classe 2003 Filippo Distefano che, come raccontato da Fv, oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista con i viola. Dopo l'ufficialità l'attaccante della Primavera, che ha già debuttato in prima squadra, ha affidato la sua emozione ad Instagram: "Grande gioia firmare il mio primo contratto da professionista con questa maglia, ringrazio la mia famiglia,il mio procuratore e la mia ragazza che mi sono sempre stati vicino. Passo dopo passo per altri obiettivi più grandi" ha scritto Distefano.