DIRIGENZA, Tanti ex in pista per la nuova Viola

Come scrive stamani La Nazione, la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso potrebbe inglobare nei quadri dirigenziali, oltre a Giancarlo Antognoni, altre ex glorie gigliate. Tante figure che hanno avuto l'opportunità di calcare il terreno del Franchi saranno prese in esame la Viola del futuro a stelle e strisce, con l'obiettivo di creare un ponte simbolico tra passato e futuro: in primis Gabriel Batistuta, ma si parla anche di Rui Costa; occhio anche a Luca Toni, che non ha mai nascosto di voler tornare in riva all'Arno. Senza dimenticare Pepito Rossi, il quale conosce molto bene la realtà americana e sarebbe forse pronto a un ruolo (magari tecnico) in un club.