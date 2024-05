DINI A RFV, ACF, occhio a come si comunicano le cose

FirenzeViola.it

L'avvocato Giulio Dini è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per dire la sua sulla finale persa dalla Fiorentina ad Atene contro l'Olympiacos: "La Fiorentina ha vissuto anche momenti peggiori e di anonimato. Però questo è stato un periodo in cui la piazza non ha sentito la vicinanza del club e dell'allenatore. Quindi questa coppa avrebbe un po' rimesso in piedi le cose, i rapporti. Avrebbe rasserenato. Avrebbe permesso anche alla società di parlare subito e di avere anche la forza di essere convincente a fronte di un nuovo progetto. Con una nuova sconfitta, che io definisco intollerabile, è difficile ora presentare qualcosa di nuovo. E' un'operazione commerciale estremamente difficile in questi giorni. Dovranno lasciar passare un po' di acqua sotto i ponti".

Ce l'ha più con la squadra che con la società?

"Io sono contrario alla creazione di fazioni. E ancora di più alle contrapposizioni. Non si tratta di mettere al patibolo Vincenzo Italiano. Facciamo una fotografia della partita, che ci dice che la squadra non ha giocato secondo le idee del tecnico. Bensì c'è stato un gravissimo errore di sopravvalutazione dell'avversario. Il giocatore che mi ha deluso di più è stato Gonzalez, perché al di là di qualche partita ha sempre fornito prestazioni ampiamente al di sotto delle sue potenzialità. Che a questo punto mi chiedo quali siano, visto che in tre anni avrà giocato tre mesi".

Cosa si aspetta dalla conferenza della prossima settimana?

"Niente di nuovo. Ma non è tanto il cosa, quanto il come si fanno le cose. E come si comunicano".