DIFFIDATI, Ecco come funziona in Conference

Fonte: a cura di A. Di Nardo

La Fiorentina formato europeo continua a volare: nella trasferta di Poznan i viola hanno centrato la nona vittoria consecutiva con un 4-1 nell'andata dei quarti di Conference League che di fatto ipoteca il passaggio alle semifinali, da validare giovedì prossimo al Franchi. In vista dell'eventuale turno successivo, da segnalare un'importante novità che riguarda da vicino anche la squadra di Vincenzo Italiano: il regolamento della Conference prevede infatti l'annullamento delle diffide a partire dalle semifinali.

Tutti i cartellini accumulati finora vengono cancellati quindi dopo il ritorno dei quarti di finale. Anche nel caso della Fiorentina, la lista dei diffidati (che comprende Sofyan Amrabat, Dodô e Nikola Milenković) vale ancora per una gara, quella di ritorno col Lech Poznan. Se giovedì prossimo i tre viola verranno ammoniti salteranno quindi l'eventuale primo atto della semifinale, che la Fiorentina giocherà in casa il prossimo 11 maggio. Da lì in poi, tabula rasa di cartellini gialli. Ad esempio quindi, anche Lucas Martinez Quarta, assente ieri perché squalificato per somma d'ammonizioni (3) rimediati nella competizione, avrà la "fedina arbitrale" pulita. Questo significa che un calciatore sarà costretto a saltare per squalifica i due atti conclusivi della competizione (la semifinale di ritorno e la finale del 7 giugno a Praga) solo in caso di espulsione.