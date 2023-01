DIFESA, Viola seguono i giovani Cittadini e Gomez

Come scritto dal Corriere Fiorentino è da registrare l’interesse del ds Sartori nei confronti di Terzic (ma difficilmente verrà liberata la prima alternativa a Biraghi) mentre in ottica futura non è passata inosservata la visita di ieri del procuratore Luca Ariatti. Con l’ex capitano viola si è parlato del giovane difensore Cittadini oggi al Modena ma di proprietà dell’Atalanta, un’ipotesi futuribile al pari di un altro centrale argentino come Valentìn Gomez del Velez Sarsfield sul quale la Fiorentina si è di recente informata.