DIFESA, Tra i nomi sondati anche quello di Rugani

La priorità in questo momento per la Fiorentina, dopo l'acquisto ancora da ufficializzare di Andrea Colpani, è un altro centrocampista ma la società lavora a tutto tondo anche per sistemare gli altri reparti. Per questo sta sondando anche alcuni nomi della difesa. Tra questi da Gazzetta dello Sport e Tuttosport emerge anche il nome di Daniele Rugani, possibile uscita dalla Juventus con la quale la Fiorentina, dopo l'acquisto di Kean, si è informata su altri giocatori in esubero tra cui Mckennie e appunto il difensore lucchese.

Rugani in questa stagione ha avuto poco spazio, con 18 presenze all'attivo e 3 gol (anche decisivi) ma può fare al caso dei viola che deve cercare un rinforzo di esperienza nel reparto, soprattutto se Valentini non dovesse arrivare già in questa sessione. (LEGGI ANCHE ANTICIPAZIONE FV)