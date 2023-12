DIFESA, Sogno Theate, Mustafi e Cistana alternative

FirenzeViola.it

Sulle colonne di Tuttosport trova spazio anche il mercato della Fiorentina. Per il quotidiano, a gennaio tra le priorità dei viola c’è anche la ricerca di un terzino destro da affiancare a Kayode. Per questa porzione di campo i nomi maggiormente scrutati sono quelli di Mazzocchi della Salernitana e Juranovic dell'Union Berlino. Quanto ai centrali invece, il giornale precisa che se Yerry Mina tornasse un’opzione per la difesa del Barcellona (lo riportano dalla Spagna), potrebbero tornare di moda per la Fiorentina il bresciano Cistana e lo svincolato Mustafi del Levante, ex Sampdoria.

Il sogno però rimane Arthur Theate, ex Bologna attualmente al Rennes ma di costi decisamente elevati. Per quanto concerne l’esterno offensivo invece, ritenuta eccessiva la valutazione di Laurienté del Sassuolo il club viola sta monitorando Beste dell’Heidenheim e Grull del Rapid Vienna.