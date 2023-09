DIFESA, Da Boateng a Suarez: ecco gli svincolati

FirenzeViola.it

Con l'infortunio di Yerri Mina, le cui tempistiche ancora sono tutte da valutare, la Fiorentina si interroga se ci possa essere qualche affare possibile sul mercato degli svincolati, anche se dalla società filtra grande freddezza in merito a questa possibilità. I nomi sono di giocatori che nel recente passato sono stati piuttosto importanti, come per esempio Papastathopoulos, ex Borussia Dortmund, oppure Jerome Boateng, fratello di Kevin-Prince ed ex Bayern. Almamy Toure, ex Eintracht Francoforte, è il difensore con il valore più alto su transfermarkt seguito da Velkovski, Bauermann e Formiliano. Senza dimenticare Mustafi, ex Sampdoria e Arsenal.

