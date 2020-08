DIFESA, C'è l'offerta per Fares. E occhio a Criscito

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, INTANTO RIBERY È GIÀ RIENTRATO A MONACO Franck Ribery è già tornato in Germania. Non convocato per qualche problema fisico, in mattinata, dopo essere passato al centro sportivo, il giocatore è partito per Monaco dove ha raggiunto la sua famiglia. Il giocatore, che ieri sera era alla cena di... Franck Ribery è già tornato in Germania. Non convocato per qualche problema fisico, in mattinata, dopo essere passato al centro sportivo, il giocatore è partito per Monaco dove ha raggiunto la sua famiglia. Il giocatore, che ieri sera era alla cena di... NOTIZIE DI FV COMMISSO, OGGI LA CONFERENZA DI FINE ANNO: L'ORARIO Oggi pomeriggio il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, terrà una conferenza stampa di fine stagione direttamente dal New Jeresey per fare un bilancio della sua prima annata da patron gigliato. Il tycoon sarà in collegamento su ViolaChannel a... Oggi pomeriggio il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, terrà una conferenza stampa di fine stagione direttamente dal New Jeresey per fare un bilancio della sua prima annata da patron gigliato. Il tycoon sarà in collegamento su ViolaChannel a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi