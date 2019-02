DIAKHATE, Grazie Viola. Forse a Firenze colpa mia

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Parma, il centrocampista ex viola Abdou Diakhate ha parlato anche del periodo trascorso a Firenze, e non solo. Ecco i principali passaggi del suo intervento: "L'ultimo periodo a Firenze è stato difficile, ma devo ringraziare tanto la Fiorentina per avermi fatto capire cosa vuol dire fare il professionista. Ringrazio tanto il Parma e il direttore per la fiducia che ha avuto in me. Mi metterò subito a disposizione del mister, che ringrazio insieme ai compagni che mi hanno subito fatto sentire a mio agio. Sono molto felice e fortunato ad essere qui. Forse le colpe a Firenze sono state mie, ma non voglio parlarne, sono qui per ripartire. Il ruolo non dipende da me ma dal mister, mi piace inserirmi e fare gol, quindi giocare mezz'ala. Mi ispiro un po' a Paul Pogba, come dicevano a Firenze, ma teniamo un profilo basso e poi vedrete voi a chi assomiglio. Vengo da un lungo infortunio, quasi 8 mesi, non sono ancora al 100% ma sto lavorando bene per arrivarci", le parole riprese da ParmaLive.com.