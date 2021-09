DI MARZIO SR, Viola da primi 7 posti. Vlahovic...

Gianni Di Marzio, ex allenatore e grande esperto di calcio, ha fatto il punto sulla Fiorentina e la sfida che l'attende contro il Napoli nel weekend. Di seguito le sue dichiarazioni:

Napoli-Fiorentina è una partita che promette spettacolo.

"Sì, lo sarà e spero anche che ci siano tanti gol. Credo che la Fiorentina possa reggere l'urto del Napoli, ma dovrebbe gestire meglio le energie per non finire come contro l'Inter. Non si può andare sempre al massimo, va mantenuto il passo. Italiano, che è un allenatore giovane, voglioso ed entusiasta, è naturale che voglia tutto e subito. Il Napoli ha Osimhen che è incontenibile ed in generale è all'altezza del ruolo di capolista. Il nigeriano lo conosco bene perché lo seguo da tanto e devo dire, a malincuore e senza polemiche, che in Italia non abbiamo uno scouting di prim'ordine perché per capire se un giocatore è adatto bisogna andare a vederlo in prima persona, non acquistarlo per sentito dire. Anche Anguissa era uno di cui sapevo il valore".

L'ha sorpresa di più il Napoli o la Fiorentina?

"Tutte e due. Italiano lo conosco bene, già come calciatore era un po' Torreira, un po' Pjanic ed aveva idee di organizzazione di gioco a 360 gradi. E' uno con personalità, attributi e allena bene i suoi calciatori. La Fiorentina è la sorpresa netta di questo avvio. Anche per il Napoli vale un po' lo stesso discorso perché nessuno pensava ad una partenza così forte".

Il Napoli è già pronto per lo scudetto?

"E' presto perché ci sono corazzate come Inter o Milan che sono preparate pure a livello di mentalità. Basta guardare la campagna acquisti dei rossoneri per capire che ci sono, mentre i nerazzurri sono dei vincenti e con lo scudetto sul petto non puoi non darli come favoriti".

La Fiorentina può puntare all'Europa?

"Può entrare nelle 7 sorelle tranquillamente perché è forte ed ha un allenatore moderno che va al sodo con l'intensità del lavoro".

Vlahovic lo vedrebbe bene in Premier League?

"Lo vedrei meglio in un calcio spagnolo, potrebbe rendere di più. In Premier League lottano fino al 97', il serbo è un po' così, ma è anche tecnico con un mancino micidiale e in Liga potrebbe sfruttare meglio queste sue caratteristiche visto che latitano. Mi auguro possa restare a Firenze più a lungo possibile in ogni caso".