DI LIVIO, Viola cresciuta. Arthur perfetto per Italiano

L'ex calciatore della Fiorentina, Angelo Di Livio, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a TMW, spendendo qualche parola anche sulla società gigliata. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sono sconfitte e sconfitte, abbiamo visto come ha perso contro la Juventus, però con l’Empoli non mi aspettavo la sconfitta. Cosa manca? È una bella domanda, ma psicologicamente mi sembra in crescita rispetto all’anno scorso. Mancano i gol degli attaccanti, anche se la classifica è felice. Vedo una squadra cresciuta”.

Come mai con Italiano gli attaccanti faticano a segnare?

“Il 90% delle volte una sua squadra va sull’esterno e infatti Nico Gonzalez è il più in forma che hanno in questo momento. Le palle però arrivano in mezzo, devono essere più bravi a sfruttare certe occasioni”.

Arthur l’ha sorpresa per l’impatto che ha avuto?

“No, è perfetto per Italiano. Sapevo che era quel tipo di giocatore che fa girare la squadra”.

Ormai sappiamo che entrerà a far parte dell’Hall of Fame della Fiorentina. Che significa per lei?

“Con grande orgoglio mi prendo questo riconoscimento meritato. Lo posso dire, sono passati tanti anni, ma credo di aver lavorato con il cuore e con attaccamento alla maglia, come piace alla gente di Firenze. Me lo prendo e me lo tengo stretto questo riconoscimento”.