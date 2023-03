DI LIVIO, Biraghi? Quando c'è da esporsi lo fa sempre

Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue dichiarazioni a proposito della squadra viola: "Ieri poteva fare qualche gol in più, ma questa Fiorentina sta cominciando a piacermi. Perché sono due/tre partite che giocano bene, contro il Milan ho visto una grande viola, e questo mi fa ben sperare anche in vista del ritorno. Sono cresciuti, anche davanti dove le punte iniziano a fare gol. Ma è l'insieme della squadra che mi fa ben sperare".

Sono ormai 22 anni dall'ultimo trofeo alzato dalla Fiorentina e lei era in campo, pensa che possa essere arrivato il momento di sfatare questo tabù?

"Questa Fiorentina ha le potenzialità per arrivare in fondo sia in Coppa Italia che in Conference. Nella coppa nazionale sulla carta la strada sembra spianata ma occhio alla Cremonese che ha eliminato Napoli e Roma. In Conference è vero che ci sono squadre come la Lazio, il West Ham e il Villarreal, ma penso che qualcuna andrà fuori al prossimo sorteggio. La squadra però sta crescendo e questo mi dà qualche certezza in più".

Che idea si è fatto di Rocco Commisso?

"Le cose che stanno facendo secondo me sono giuste. A cominciare dal Viola Park. Mi pare che ci sia l'idea di fare del bene per la Fiorentina, ma è anche vero che è arrivato il momento di non cedere i giocatori migliori come accaduto in precedenza. Io voglio rivedere una Fiorentina competitiva. La Fiorentina deve stare sempre tra le prime 7 in classifica. Vedo il Torino, vedo il Bologna, e la Fiorentina non la vedo e questo mi fa stare male".

La fascia di capitano è intorno al braccio di Biraghi, spesso criticato per il suo carattere. Lei come lo giudica?

"Lui alterna prestazioni buone a prestazioni meno buone, ma fa parte del rendimento di un giocatore. Non lo conosco di persona, però mi sembra che quando c'è da mettere la faccia è sempre uno dei primi che si espone".