DI GENNARO A RFV, Oggi servono ritmo e qualità

Antonio Di Gennaro, doppio ex di Verona e Fiorentina, ha parlato della sfida di oggi al Bentegodi a Viola Amore mio su Radio Firenzeviola: "La prossima settimana il Verona ha lo scontro diretto con lo Spezia in ripresa perciò per loro è una partita importante ma anche per la Fiorentina è una gara importante per non andare a 5 punti proprio dal Verona e lo Spezia. Dovrà essere questa la miglior Fiorentina anche in campionato, visto l'ambiente e la forza della squadra".

Gara di preparazione alla Coppe? "Si andando a 28 può concentrarsi poi sulle Coppe, ad esempio in Coppa Italia ha una grande occasione per vincere un trofeo. La gara di questa sera insomma è occasione per tirarsi fuori da una situazione difficile e in preparazione alle Coppe appunto".

Che gara si aspetta? "Il Verona ha ripreso la mentalità che aveva con Juric e Tudor nonostante abbia perso qualità e peso realizzativo ma ora ripercorre quella mentalità. La Fiorentina dovrà ripetersi come in Conference, ritmi alti, pressione e qualità che è più alta"

Può essere la partita dell'ex Amrabat? "Ha fatto un grande Mondiale e nel Verone a due era quello che recuperava e pressava, in Qatar si è ripetuto. poi le voci sul Barcellona l'hanno un po' spento. Non è un regista classico e lo vedo bene ad esempio con un Mandragora che ricerca più le punte. Lui non ha il piede per verticalizzare, deve avere vicino qualcuno che guardi in avanti e verticalizzi che penso possa essere appunto Mandragora, il terzo centrocampista invece deve accompagnare l'azione e rifinire e può essere Bonaventura o Castrovilli. Con Bonaventura e Barak insieme? Dipende da come tengono uniti i reparti, Barak va a pressare uomo contro uomo, Bonaventura si inserisce... Insomma sarebbe un centrocampo ben assortito".

Cosa ha il Verona del 2023? "La difesa prende meno gol, ha trovato un equilibrio di reparto e squadra visto che crea meno perché non ha la qualità della scorsa stagione. Ed ora si stanno ritrovando anche giocatori che sono cresciuti e i risultati stanno dando ragione e fiducia".