DI GENNARO A RFV, Kayode via? Non mi mangio le mani

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra': "Dopo un po' di giorni di rilassamento ci sta, però qualcosa per la tenuta muscolare l'hanno fatto anche nella settimana di pausa. Il Como? Si aspettavano uno come Varane potesse dare il suo contributo, poi Fabregas ha provato a dare un gioco alla squadra ma se lotti per la salvezza devi pensare a vincere. L'idea di gioco c'è ma credo che lo stesso Fabregas non sia particolarmente contento".

Da chi si aspetta un passo in avanti tra quelli che hanno giocato meno?

"Quando ci sono tante partite c'è spazio per tutti. Biraghi è stato chiuso dall'arrivo di Gosens che sta facendo bene anche da quarto, oltre che da quinto. Ma ho letto che Biraghi potrebbe andare via per giocare e mi sembrerebbe giusto. Poi c'è Pongracic che ancora non si è mai visto: potrà essere utile nelle prossime partite. Anche se Comuzzo e Ranieri sono i titolari. Quarta non lo vedo come difensore vero, per l'equilibrio difensivo non è il massimo. Kouame può fare la punta un po' atipica. Ikoné e Sottil qualcosa di buono l'hanno fatto, Palladino è entrato nella testa di tutti. Anche se credo che a gennaio qualcuno possa andare via".

Della situazione Kayode cosa ne pensa?

"Deve imparare a difendere, perché è un terzino di spinta ma è importante la fase difensiva, delle diagonali. È giovane, ha forza fisica ma deve migliorare il suo percorso come è normale che sia, ha 20 anni... Nell'Under 21 lui è il quarto nelle gerarchie quindi si deve ricreare, deve mangiare l'erba in allenamento e farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa. Se poi vorrà andare via non ci si mangia le mani. Palladino non ha chiuso le porte a nessuno ma Dodo è una spanna in più".

