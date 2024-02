DI GENNARO A RFV, Ikoné ha sofferto l'alternanza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Così Antonio Di Gennaro a "Chi si Compra?", su Radio FirenzeViola, a proposito della prestazione di Jonathan Ikone contro il Frosinone: "È un giocatore importante, ha un sinistro educato, bello. Non ha dato continuità come un po’ tutti gli esterni, forse anche per la costante alternanza dovuta alle tante partite che la Fiorentina deve giocare. Ora forse Belotti prenderà il posto di Nzola, con Beltran a legare il gioco coi compagni. Ci sarà poi da gestire la situazione di Bonaventura, che va chiarita bene perché è un giocatore importante".

Che gara sarà quella contro il Bologna?

"Intanto premetto che questi sono i mesi più importati per le sorti della stagione, poi ci sono le coppe di mezzo che possono condizionare il cammino. Il Bologna gioca un calcio tra i migliori d’Italia. All’andata la Fiorentina ha vinto in maniera “sporca” come si dice. Ora serve continuità, è una gara che viene a puntino per i viola che dovranno confermarsi. È uno scontro per le coppe europee, cosa che accresce l’importanza della sfida".