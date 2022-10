DI FUSCO A RFV, Ecco Max Benassi: perfezionista

Nel corso della trasmissione "Viola amore mio", in onda su RadioFirenzeViola, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere e preparatore di Max Benassi (nuovo allenatore degli estremi difensori della Fiorentina dopo l'addio di Porracchio) ai tempi della sua militanza al Lecce. Ecco le sue parole: "Mi fa piacere che Max sia arrivato in Serie A. Già come portiere era un perfezionista, una persona estremamente meticolosa. Mi chiamò prima della pandemia per chiedermi dei consigli: mi è piaciuto molto come, da ex portiere, si sia approcciato al nuovo mestiere di preparatore. Per lui la fatica non esiste, non si risparmia mai e credo che la sua esperienza possa essere utile ai portieri che si troverà ad allenare".

Le ha chiesto consigli sul "deviatore di traiettoria", che lei ha brevettato?

"Sì, mi ha chiesto come poterlo utilizzare al meglio con i portieri. Lui è uno che si aggiorna e non si ferma. Quello è uno strumento molto utile: lo inventai ai tempi della mia esperienza al Napoli, con Mondonico allenatore".

Oggi un preparatore dei portieri che doti deve avere?

"Un rapporto confidenziale con i suoi portieri. Ci si deve dire tutto tra compagni di reparto

Cosa pensa di Terracciano?

"Non mi dispiace, dà un determinato rendimento costante: non ti fa forse mai il miracolo né la papera. E' un portiere affidabile, di medio-alta classifica. Credo che la Fiorentina non si possa lamentare di lui".