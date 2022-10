DI CHIARA A RFV, Jovic al momento è impresentabile

In vista di Fiorentina-Hearts, ai microfoni di Radio FirenzeViola è stato intervistato Alberto Di Chiara, ex giocatore viola che ha così commentato l’attuale situazione della squadra di Italiano: “Non è facile, sicuramente Italiano avrà dovuto lavorare molto sulla testa dei giocatori. La partita è ampiamente alla portata, gli avversari non sono di spessore. Ma anche una partita vinta facile non può far entusiasmare troppo. È bastata una semplice giocata di Jovic per pensare che tutto fosse passata. C'è da stare con i piedi per terra, per giocare come visto l’anno scorso si deve essere nelle condizioni fisiche giuste. Questa Fiorentina mi pare un po’ in ritardo di condizione, mentre gli arrivi non hanno dato il loro contributo, tranne Dodò in piccola parte. Ma le colpe si suddividono, probabilmente Italiano non è riuscito a trasmettere ciò che intendeva”.

Cabral ha una ghiotta occasione stasera?

“Sul fattore tecnico il match è facilmente accessibile. Ma quando sei in una situazione di disagio puoi riuscire a non esprimerti anche contro una squadra di terza categoria. Ma le qualità le ha, deve reagire lui come gran parte della squadra. Sicuramente l’occasione ce l’ha già stasera. Vediamo se, visto che Jovic è al momento impresentabile, Cabral riesce a sfruttare questa chance”.