DI BELLO A RFV, Fossi Pioli metterei Camarda dal 1'

Direttamente dagli studi di Sky a Milano il giornalista Leonardo Di Bello ha parlato così ai microfoni dell'inviato di Radio FirenzeViola.it: "Domani si sfidano due allenatori che stimo molto per le idee di calcio che hanno. Quando ci sono squadre italiane che propongono un tipo di calcio così per divertirsi credo che sia una sdrrada che i tecnici devono seguire. Il Milan avrà qualche assenza pesante davanti domani e i viola hanno qualità sia a centrocampo che in attacco. Italiano sta facendo un percorso importante nel nostro campionato".

Pioli a rischio? "Per me può stare sereno e continuare il suo lavro. Bisogna avere rispetto per quello che ha fatto a Milano. Non si può mettere in discussione Pioli per qualche partita sbagliata. Io fossi in lui domani lancerei Camarda. Perchè sennò ci facciamo sempre dire che non abbiamo il coraggio di lanciare i giovani. Il talento non ha età".

Firoentina? "Gli alti e bassi fanno parte di una stagione calcistica. Bisogna essere bravi a ripartire e la Fiorentina sta dimostando di trovare un continuità molto interessante. Nico Gonzalez fa innamorare tutti ma anche Bnaventura è l'anima della squadra. Jack ha avuto una carriera importante ma oggi si merita la Nazionale perchè ha saputo sfruttare bene le sue qualità".

Italiano? "Non ho più aggettivi per descrivere questo allenatore. I tifosi viola devono solo esser orgoligoosi di poter avere un allenatore così. Questa è la Fiorentina di Vincenzo Italiano cioè la Fiorentina del suo allenatroe. I giocatori vanno in campo e riproducono quello che il tecnico ha nella testa".