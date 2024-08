DG VENEZIA, Tessmann fuori dal progetto. Non abbiamo offerte

FirenzeViola.it

Il direttore generale del Venezia Filippo Antonelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate stamani da Il Gazzettino, a proposito della situazione di Tanner Tessmann: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia. È stata una settimana difficile, cercate di capirmi. Mi dispiace soprattutto per il giocatore, per la situazione in cui si è messo. In questo momento è fuori dalla lista dei giocatori disponibili per Di Francesco, ma è sua la scelta, non dipende da noi. Certo continua ad allenarsi, ma la testa in questo momento non c'è. Ricucire con lui? Vedremo, tutto è possibile.

Certo che se, dopo la chiusura del mercato, il Venezia fosse per lui l'unica soluzione possibile, allora in quel caso dovremo valutare per bene cosa fare. Sempre che lui si rimbocchi le maniche e riparta con un altro spirito. Ma per come è fatto il ragazzo, non credo che andrebbe via comunque a zero. In questo momento non abbiamo offerte né in Italia né all'estero. Per questo dico, aspettiamo e vediamo come si evolve la situazione".