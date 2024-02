DESOLATI, Hamrin era un fratello maggiore per me

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

Presente alla cappella di San Miniato per l'ultimo saluto a Kurt Hamrin, l'ex viola Claudio Desolati ha ricordato così il campione svedese poco prima del suo funerale: "L'ho conosciuto quando ero molto giovane, a diciotto anni. Mi ha dato tanti consigli, per me è stato come un fratello maggiore. Mi è andato bene anche perché lui mi ha guidato, non potevo non esserci oggi per ricordare un personaggio unico. Vengo da lontano ma appena ho saputo la notizia mi sono subito attrezzato per venire qui. Kurt non era solo un campione in campo, lo era anche fuori".