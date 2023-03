DELLI CARRI A RFV, Zeman e Italiano sono simili. Igor...

Il direttore sportivo del Pescara, ed ex calciatore della Fiorentina, Daniele Delli Carri, è intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La prima immagine che mi viene in mente ripensando alla Fiorentina, è il gol al Napoli del 2-1 all' 88esimo e vedere gioire i tifosi. Dopo andammo ai playoff contro Perugia, poi la promozione dopo lo spareggio e l'anno successivo della salvezza sofferta".

Che idea si è fatto sulla Fiorentina attuale?

"La seguo sempre. Sabato ha fatto una gran partita, da Fiorentina, anche se prima mancavano alcuni elementi. Eravamo tutti concentrati sulla punta, invece dovevamo dargli del tempo che purtroppo non diamo. La Fiorentina ha anche le coppe ma sta facendo il percorso giusto e, nonostante i punti mancanti in classifica, la strada è quella".

Italiano ha avuto difficoltà a gestire 3 impegni settimanali?

"Sicuramente qualche difficoltà c'è stata, per un allenatore che non è abituato e che lavora sul campo è normale. Avrà modificato il sistema di allenamento e rivisto alcuni punti. Al di fuori sono tutti bravi a criticare o elogiare".

Al Pescara c'è Zeman, somiglianze con Italiano?

"Ce ne sono tante: Italiano è più elastico. Zeman predilige fare un calcio spettacolo e fare un gol più degli altri, anche Italiano ha un calcio offensivo, ogni tanto ha dovuto cambiare il modulo, cosa che Zeman non fa".

Da difensore un giudizio su Igor?

"Difensori mancini non ce ne sono, difensore moderno capace di giocare a 4 o a 3. Sul piano individuale è un giocatore fortissimo. Igor è importante per questa Fiorentina".

Igor uno dei 5 più forti al mondo?

"Al mondo non credo, in Europa è da tenere d'occhio, ha delle caratteristiche che non si trovano più".

Milenkovic e Quarta?

"Oggi si pensa alla costruzione dal basso, ma io penso che un difensore debba essere un difensore, deve essere prima bravo a marcare poi a costruire, così come il portiere".

Che pensa di Terracciano?

"Terracciano era un portiere in evidenza già al Catania. Ha fatto un percorso giusto e si è ritrovato in una squadra come la Fiorentina, battendo le varie concorrenze".

La Fiorentina può togliersi delle soddisfazioni?

"Sono convinto che può levarsi soddisfazioni sia in campionati sia nelle coppe. Oggi la Fiorentina è in crescita, ha superato il momento di crisi, sono convinto che farà un finale importante sia in campionato che in coppa".

Di Mandragora che ne pensa?

"È un giocatore importante, mancino, è stato frenato dagli infortuni, la Fiorentina si trova un giocatore ottimo per il finale di stagione".

Qualche mese fa la visita al centro sportivo della Fiorentina.

"Abbiamo parlato di tante cose, oltre che dei giovani, che sono importanti sia nel Pescara sia nella Fiorentina. La Fiorentina sta tirando fuori giocatori importanti, Bianco, Amatucci... col tempo la Fiorentina avrà il settore giovanile numero uno in Italia".