DELLA VALLE, Ascoli nel mirino: i retroscena

La famiglia Della Valle potrebbe tornare nel calcio. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore i marchigiani sarebbero infatti pronti ad acquistare l'Ascoli anche se, per il momento, non ci sono state conferme dai diretti interessati. Attualmente la società bianconera è di proprietà del gruppo Bricofer. A quanto appreso da Firenzeviola, la famiglia si starebbe guardando intorno, tant'è che il nome dei Della Valle è stato fatto, nei giorni scorsi, anche per la Sambenedettese, visto che il proprietario attuale, Franco Fedeli, a fine anno potrebbe lasciare. Di un interesse per l'Ascoli si era parlato invece a più riprese, sia quando lasciò il club il presidente Benigni, sia più recentemente. E' soprattutto il figlio di Diego Della Valle a voler tornare nel calcio; Filippo infatti, prima che la famiglia lasciasse la Fiorentina, era ad un passo dall'essere nominato presidente del club viola. Negli ultimi anni, infatti, proprio il figlio di Diego era tra i più attaccati alla squadra ed era spesso Franchi o al seguito.