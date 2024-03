DEGO, Pronti per il match. Viola forte, daremo il 200%

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Approdato in Italia da poche ore direttamente da Israele, Messay Dego - allenatore del Maccabi Haifa - ha parlato così dalla sala stampa "Righini" dello stadio Franchi alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro la Fiorentina:

Sul perché non sono venuti un giorno prima in Italia per allenarsi: "Avevamo tempi stretti e domenica abbiamo giocato un'altra partita. Ieri comunque abbiamo svolto un allenamento in Isreale e siamo partiti alle 14 per venire in Italia. Per fortuna abbiamo già giocato 30 partite e dunque siamo allenati per un match importante".

Sulle condizioni di Kandil e Kinda: "Sono in un momento non facile, sono ancora infortunati: domani prima della partita vedremo la loro situazione e valuteremo se potranno giocare".

Sull'approccio da avere nella gara di domani: "Noi abbiamo molto a cuore il campionato ma in testa adesso ho la partita con la Fiorentina. Spero che la squadra domani risponda bene e faccia una buona gara".

Sulla crescita del movimento calcistico in Israele: "Il calcio israeliano sta passando un periodo di miglioramento e lo vediamo grazie anche alle squadre più giovani che stanno ottenendo buoni risultati. Noi ed il Maccabi Tel Aviv stiamo dando il meglio, giocando peraltro le nostre partite sempre lontano da casa per la situazione che conoscete..."

Su che tipo di partita dovrà fare il Maccabi Haifa contro la Fiorentina: "Non voglio svelare molto della gara che faremo... la Fiorentina è una grande squadra e noi dovremo soltanto dare il massimo".

Sul momento non buono del portiere Kaiuf: "Kaiuf è un portiere eccellente: ogni giocatore vive momenti più o meno belli. Lui ha una buona personalità ma ha un team di persone che lo aiuta anche a livello mentale. Il calcio è così: appena un giocatore commette un errore, si scorda sempre tutto il buono che è stato fatto prima".

Sulle possibilità di passare il turno: "Conosciamo i viola, li rispettiamo. Ma ora che siamo qua vogliamo dare il 200% sperando in un risultato positivo".