DE ZERBI, Shakthar in vantaggio sulla Fiorentina. Ma...

La Gazzetta dello Sport aggiunge preziosi dettagli sulla trattativa che potrebbe portare Roberto De Zerbi in viola. Gli approfondimenti tecnici sono stati avviati, con le relative richieste di giocatori con precise caratteristiche. L’allenatore vuole un portiere abile nel gioco coi piedi, un centrale difensivo capace di manovrare, un trequartista e un’ala. Per intendersi lui porterebbe con sé Consigli, Chiriches (o Marlon), Djuricic e Boga. A Firenze questo scenario non appare di facile attuazione, visto che la rosa viola è imperniata su giocatori con caratteristiche differenti. Quindi il confronto è stato solo abbozzato, in attesa degli sviluppi. Lo Shakthar, invece, vede i contatti in fase molto più avanzata. Gli ucraini giocano in Europa, un fascino a cui il tecnico bresciano potrebbe cedere facilmente. Ma la Fiorentina - conclude la rosea - non è affatto sconfitta.