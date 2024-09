DE SINOPOLI A RFV, Spesso manca serenità di giudizio

FirenzeViola.it

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione "Firenze in Campo". Queste le sue dichiarazioni sull'intervista di Rocco Commisso ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "È stata un'intervista lineare e coerente a quello che è sempre stato il suo pensiero. Anzi, rispetto ad altre volte ha avuto toni più morbidi e probabilmente questo riavvicinamento ad RCS ha fatto emergere un'intervista più distesa. Nello specifico, quando parla del rapporto con i tifosi, bisognerebbe che ognuno si ricollocasse nel proprio posto: con i tifosi che devono fare i tifosi e non gli imprenditori, parlando di milioni come se fosse fantacalcio. L'intervista di oggi può servire a stemperare certe situazioni, perché in questo periodo manca spesso serenità di giudizio. E lo si nota anche nei voti che si danno sul mercato della Fiorentina"

Come valuta questi anni di presidenza Commisso?

"Fare una classifica sulle proprietà ad oggi non ha senso, bisognerebbe almeno aspettare l'addio di Commisso. Secondo me c'è chi ha fatto peggio. C'è chi, nonostante tutto, ci ha fatto fallire. Dopo cinque anni però la Fiorentina ha raggiunto soltanto mezzi risultati: tre finali sono non riempiono le bacheche ma sono comunque dei traguardi".

