DE SANTIS, Pulgar grande colpo. Schick in prestito...

L'agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato di Fiorentina su TMW Radio durante 'Stadio Aperto': "Badelj e Pulgar? Se fanno Pulgar, fanno un grande colpo. Sono un suo grande estimatore: ha fatto molto bene anche nella Copa America col Cile. Ha 25 anni, struttura e buon piede, inoltre sui calci piazzati è letale. La priorità per la Fiorentina è fare un esterno offensivo, forte, possibilmente mancino che porti in dote un po' di gol. Poi ci sono altre situazioni da valutare. Vlahovic? A Montella non piacciono le prime punte fisiche, ecco perché secondo me potrebbe essere un'idea l'arrivo in prestito di Schick negli ultimi giorni di mercato. Simeone? Non è nei piani della Fiorentina, lo dicono gli allenamenti e le partite. La società non ha messo il cartello vendesi per non abbassare troppo il prezzo. Secondo me potrebbe andare solo in Spagna, magari al Betis Siviglia".