DE SANTIS A RFV, Dodo? De Zerbi lo aveva elogiato

FirenzeViola.it

Il noto agente, Lorenzo De Santis, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della partita di ieri sera tra Fiorentina e Sampdoria e della situazione delle due squadre: "In questo momento la dirigenza della Sampdoria ha poteri limitati, hanno avuto un blackout assoluto nel secondo tempo. Sei giornate sono tante, non devono staccare la spina".

Che ne pensa della prestazione di Amione?

"Non mi sento di dare giudizi sui singoli, è stato un secondo tempo surreale, hanno proprio staccato la spina. Lui è un ragazzo giovane che sta facendo bene, tornerà a Verona e poi vedremo. Oggi bisogna cercare di fare più punti possibili, bisogna onorare la maglia per i tifosi che hanno sempre seguito la squadra. C'era grande dispiacere da parte di tutta la squadra per la brutta prestazione di ieri".

Amione è fuori contesto in questa Sampdoria, il suo futuro sarà sicuramente in Serie A.

"Oggi la differenza è con chi ha il contratto con la Sampdoria, lui ha ancora due anni di contratto con il Verona. Oggi ci interessa il campo, ci sarà tempo per il mercato".

Invece pensa che per Dodo verranno a chiedere informazioni nella prossima sessione di mercato?

"Dodo è una delle sorprese in questi mesi. Ne ho parlato con De Zerbi che lo aveva allenato allo Shakhtar, ne aveva parlato benissimo. Sicuramente la forza con cui è venuto fuori è una nota molto lieta, è un giocatore che stupisce, oltre che per l'aspetto tecnico, anche il feeling con i tifosi. Giustifica l'investimento fatto e inevitabilmente accende gli interessi delle grandi squadre. La Fiorentina in ottica di squadra che deve crescere si trova dei giocatori che posso essere di livello internazionale. Ben vengano gli interessi da fuori ma ci si augura che la Viola possa tenerli e acquistarli altri".

Nico era stanco o non era la sua partita?

"Ha giocato tante partite e non ha avuto modo di fare minutaggio nella prima parte i stagione. A volte sembra fuori dalla partita, ma è un giocatore che quando tocca palla ti dà sempre quella sensazione di pericolosità. L'uno contro uno e la sua capacità di trovare la porta sono caratteristiche che aiuteranno la Fiorentina in questo finale".