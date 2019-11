DE PAUL, Nuovo ritorno dei viola ma non a gennaio

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla questa mattina di Rodrigo De Paul come possibile nuovo obiettivo della Fiorentina a distanza della corte serrata dei viola nel corso della recente estate. Come spiega questa mattina la rosea, il freno maggiore per il mancato approdo in riva all'Arno dell'argentino è arrivato dal prezzo dei Pozzo: alla fine i viola hanno optato per Ribery e De Paul è rimasto a bocca asciutta. Deluso? L’Udinese lo consola con un sostanzioso aumento nel rinnovo sino al 2024. Ma è fatale che il brusio delle voci torni a breve. Il ritorno al gol per la vittoria in casa del Genoa è il segnale che lui pensa in grande. Ma è realistico credere che i Pozzo non intendano privarsi strada facendo del loro giocatore di maggior qualità. Ma ciò non basterà a frenare le manovre per l’estate: sono in lizza, oltre ai viola, le solite big di casa nostra, senza sottovalutare la Liga.