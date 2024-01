DE MARCHI A RFV, Stengs pronto per il salto. Ngonge...

FirenzeViola.it

L'ex giocatore del Bologna Marco De Marchi, oggi procuratore ed esperto di calcio olandese, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per commentare le vicende di casa gigliata. A iniziare dall'obiettivo di mercato Calvin Stengs: "E' un giocatore di grande qualità, che non ha fatto bene fuori dall'Olanda, ma che ora ha dimostrato di essere pronto per un salto importante. Sarà l'obiettivo di tanti club".

Si aspettava le difficoltà di Jesper Karlsson in Serie A?

"E' pronto per giocare ad alto livello, il Bologna sta crescendo e acquistarlo è stato il segnale dell'asticella alzata. Karlsson ha dovuto competere con calciatori di livello, poi si è fatto male e Thiago Motta lo sta aspettando".

Ngonge è pronto per fare un ulteriore passaggio nella sua carriera?

"Ha avuto delle difficoltà in Olanda ma ha risolto i problemi avendo poi un grande impatto in Serie A. E mettendo anche la testa a posto. Poi è ovvio che ci sono allenatori che non prediligono le teste "calde", ma sia Motta che Italiano stanno dimostrando di essere in grado".

