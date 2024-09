DE LA FUENTE, Vogliamo essere tra le 16 migliori

Fonte: Dall'inviata al Viola Park, Luciana Magistrato

Alla vigilia della sfida con il Wolfsburg, il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Era un sogno nel cassetto sicuramente e quando vidi la prima gara di Champions ho capito di volerla giocare. Partita più importante, difficile dire perché abbiamo vinto lo scudetto con Inter e Como, la qualificazione dello scorso anno ma spero che la più importante sia la prossima".

Come giudica il Wolfsburg?

"Sarebbe meglio un taxi che ti lasci subito ai 16esimi ma c'è tanto traffico per andare avanti. Il Wolfsburg è una squadra importante ma anche noi per come abbiamo dominato le due partite a Copenaghen perciò dico ci siamo anche noi. Il suo vantaggio è che ha tante soluzioni, ma anche noi le abbiamo. Noi vogliamo quel taxi che ci porti tra le sedici d'Europa e vogliamo approfittare dei punti di debolezza".

C'è una strategia?

"E' una partita da 180 minuti come abbiamo fatto in Coppa Italia, cambia lo scenario e l'avversaria ma noi dobbiamo fare il meglio possibile. Il primo tempo partiamo e vediamo, poi nel secondo tempo in Germania ti saprò dire se dovremmo".

Giocare da sfavorita è un vantaggio?

"Anche lo scorso anno ci davano per sfavoriti e abbiamo battute tante squadre. Siamo consapevoli di poter far bene perché pur sfavoriti queste ragazze vanno sempre oltre le difficoltà. Al di là delle 4 vittorie va detto che abbiamo avuto la gestione della partita e questo è importante. Perciò so che anche domani saranno concentrate".

A Milano avete ribaltato la partita quanto è importante?

"Bisogna trovare la scintilla in ogni partita. Il gol subito ci ha acceso qualcosa, a Copenaghen sono state le emozioni e domani vorrei trovarla nel prestigio di giocare questo tipo di partita, ci deve far lottare su ogni palla. Vorrei vedere quello domani".

Il presidente è già venuto a salutarvi?

"Non abbiamo ancora visto il presidente ma mi ha mandato un messaggio dopo la partita come sempre anche quando è in America".