DE LA FUENTE, Questa Viola mi fa sognare: che cuore!

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Stefano Berardo

FirenzeViola.it

Al termine del successo ai calci di rigore per 5-3 sull'Inter, che ha permesso alla sua squadra di centrare le semifinali di Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha preso la parola dalla pancia del Viola Park. Ecco le sue parole ai media presenti, tra i quali Firenzeviola.it: "Sono contento per le ragazze, quest'anno la Fiorentina dimostra in ogni partita di saper andare oltre le difficoltà e di saper mettere il cuore in campo. Meritiamo di essere tra le prime quattro della classifica. La reazione dopo lo 0-1? Ho visto una buona Viola, è stata una gara molto alla pari fino al 90', poi quando mancano le forze è normale che possano essere commessi degli errori. Le ragazze hanno dato tutto in campo.

Bellucci? La conosciamo bene, sapevamo che poteva subito darci una mano. Ha sicuramente lasciato un bel biglietto da visite. Le infortunate? Qualcuna verrà recuperata nelle prossime gare, abbiamo perso cinque calciatrici in pochi giorni ma devo fare i complimenti con quelle che hanno giocate. Il sogno di un trofeo? Noi crediamo sempre in tutto: non ricordo mai di aver visto la mia squadra in difficoltà. Questa Fiorentina quest'anno fa sul serio, poi vedremo..."