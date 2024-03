DE LA FUENTE, Meritavamo di più. Abbiamo ridotto il gap

Fonte: dalla nostra inviata al Viola Park - Luciana Magistrato

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ai cronisti presenti al Viola Park - tra i quali anche FV - commenta la vittoria dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: “Ho detto alle ragazze prima della gara che si erano meritate questa semifinale, ora c’è da conquistarsi la finale. Il risultato poteva essere diverso, tra primo e secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni e preso pali. Ma al di là del risultato ho visto una Fiorentina protagonista e che si è meritata questo ‘primo tempo’. Ora c’è da andare là e rispettare le nostre idee, con voglia di essere protagonisti ancora”.

Qual è la forza di questa squadra?

“La squadra, come ripeto sempre. Abbiamo dimostrato più volte nel corso dell’anno che ci siamo, ci sono idee e le ragazze hanno una voglia pazza di fare punti. Avevamo preparato la gara in pochi giorni, ma anche giorni si è vista la forza della squadra”.

A che punto è questa Fiorentina?

“Siamo terzi in campionato e in semifinale di Coppa Italia, vincendo l’andata. Per fare il salto e lottare con Roma e Juve per lo scudetto ci vuole tempo, ma siamo in ballo su tutti i fronti e vogliamo ora la finale di Coppa Italia, poi penseremo al campionato. Ma il gap l’abbiamo accorciato”.

C'era anche suo cognato Zanetti. Non è che vuole portarla a Milano?

“Ha fatto lo sforzo di venire fino a Firenze che aveva un giorno libero. Io sto bene a Firenze, sono contento di allenare qua. Sono molto felice del nostro percorso, a inizio anno c’era tanta incertezza quindi sono felice del mio percorso”.

Conclude: "È venuta fuori la forza del gruppo. Vediamo, il gap è diminuito, noi ci concentriamo sui prossimi 90 minuti con la Juventus perché ci meritiamo la finale. Speriamo di fare altrettanto bene al ritorno”.